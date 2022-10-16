«С Маргаритой и Мироном»: Жасмин поделилась редким семейным фото, на котором предстала с мужем и двумя детьми

Шестнадцатого октября в России отмечается День отца. Звезды в соцсетях делятся снимками - кто-то со своими отцами, кто-то - с отцами своих детей.

Певица Жасмин предпочла примкнуть к лагерю вторых. В микроблоге она разместила фотографии, на которых запечатлена в компании мужа Илана Шора и детей от него - дочери Маргариты и сына Мирона.