«С Маргаритой и Мироном»: Жасмин поделилась редким семейным фото, на котором предстала с мужем и двумя детьми

Шестнадцатого октября в России отмечается День отца. Звезды в соцсетях делятся снимками - кто-то со своими отцами, кто-то - с отцами своих детей.
Певица Жасмин предпочла примкнуть к лагерю вторых. В микроблоге она разместила фотографии, на которых запечатлена в компании мужа Илана Шора и детей от него - дочери Маргариты и сына Мирона.
Под фото Жасмин рассказала, какой прекрасный отец и отчим ее муж.
«Кто может лечь в 5 утра, но в 7 обязательно встать, чтобы позавтракать с детьми? Кто, несмотря на свою огромную занятость, в любое время дня и ночи найдет время поговорить с Мишей и дать совет? Кто круче всех играет на детских автоматах? Кто, будучи сильным и ловким, умудряется виртуозно «проиграть» дочке в аэрохоккей? Конечно, наш самый заботливый, внимательный и любящий папа Илан. Сегодня, в День отца, мы с Маргаритой и Мироном поздравляем тебя и хотим сказать, что безмерно тебя любим!» - призналась мужу в любви певица Жасмин.
Певица Жасмин с мужем, дочкой и сыном. Фото: соцсети
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Напомним, у певицы Жасмин трое детей. Старшего наследника, сына Мишу, певица Жасмин родила в первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым.