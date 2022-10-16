Волосы собрала в пучок, на лицо наложила маску: приехавшая из Израиля Собчак отметилась в салоне красоты

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак доказала, что не эмигрировала в Израиль, а была там всего лишь в командировке.
Сейчас Ксения Собчак уже находится в Москве. По приезду звезда отправилась приводить себя в порядок в один из салонов красоты, постоянной клиенткой которого является.
В микроблоге Ксения Собчак поделилась видео, запечатлев себя во время уходовых процедур.
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На лице у Ксении Собчак тканевая маска, вероятно, для увлажнения кожи после жаркого солнца Израиля.
Волосы собраны в пучок, на голову надета специальная шапочка.
«В любимом салоне привожу себя в порядок», - написала Ксения Собчак.
Напомним, в Израиле Ксения Собчак побывала на концерте певицы Земфиры, который посетила и Алла Пугачева.
Поклонники предположили, что Ксения Собчак летала в Израиль ради интервью с Примадонной.