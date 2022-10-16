Волосы собрала в пучок, на лицо наложила маску: приехавшая из Израиля Собчак отметилась в салоне красоты

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак сдержала обещание и вернулась в Россию.

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак доказала, что не эмигрировала в Израиль, а была там всего лишь в командировке.

Сейчас Ксения Собчак уже находится в Москве. По приезду звезда отправилась приводить себя в порядок в один из салонов красоты, постоянной клиенткой которого является.

В микроблоге Ксения Собчак поделилась видео, запечатлев себя во время уходовых процедур.

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На лице у Ксении Собчак тканевая маска, вероятно, для увлажнения кожи после жаркого солнца Израиля.

Волосы собраны в пучок, на голову надета специальная шапочка.

«В любимом салоне привожу себя в порядок», - написала Ксения Собчак.

Напомним, в Израиле Ксения Собчак побывала на концерте певицы Земфиры, который посетила и Алла Пугачева.

Поклонники предположили, что Ксения Собчак летала в Израиль ради интервью с Примадонной.

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