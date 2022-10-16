Волосы собрала в пучок, на лицо наложила маску: приехавшая из Израиля Собчак отметилась в салоне красоты

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак доказала, что не эмигрировала в Израиль, а была там всего лишь в командировке.

Сейчас Ксения Собчак уже находится в Москве. По приезду звезда отправилась приводить себя в порядок в один из салонов красоты, постоянной клиенткой которого является.

В микроблоге Ксения Собчак поделилась видео, запечатлев себя во время уходовых процедур.