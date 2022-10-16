«Наш большой и сильный»: Саша Савельева подловила мужа, прижимающего к себе грудного сына

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Напомним, сын Кирилла Сафронова и Саши Савельевой появился на свет в марте 2019 года, сейчас Леону три с половиной года.