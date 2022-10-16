Стало известно, кто скрывался в костюме Попкорна на шоу «Маска. Танцы»

В минувшее воскресенье, 9 октября, на телеканале СТС стартовало новое шоу «Маска. Танцы», а в это его покинул первый участник.

Судьи проекта решили разоблачить Попкорн, поскольку еще после первого выступления заподозрили, что под этой маской выступает певец Шура.