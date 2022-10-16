Стало известно, кто скрывался в костюме Попкорна на шоу «Маска. Танцы»

В минувшее воскресенье, 9 октября, на телеканале СТС стартовало новое шоу «Маска. Танцы», а в это его покинул первый участник.
Судьи проекта решили разоблачить Попкорн, поскольку еще после первого выступления заподозрили, что под этой маской выступает певец Шура.
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И оказались правы! Перед публикой и жюри стоял сорвавший с себя маску певец Шура.
Он признался, что успел устать от костюма, вес которого составляет 25 килограммов.
«Ты вылетаешь в первом круге не из-за таланта, не из-за этих вещей, а потому что ты — уникальный», — поддержал Шуру член жюри проекта Сергей Светлаков.
Шура - Попкорн на на шоу «Маска. Танцы». Фото: кадр программы