Стало известно, кто скрывался в костюме Попкорна на шоу «Маска. Танцы»

Попкорн на шоу «Маска. Танцы»

Попкорн на шоу «Маска. Танцы». Фото: кадр программы

В это воскресенье жюри разоблачили первого участника проекта.

В минувшее воскресенье, 9 октября, на телеканале СТС стартовало новое шоу «Маска. Танцы», а в это его покинул первый участник.

Судьи проекта решили разоблачить Попкорн, поскольку еще после первого выступления заподозрили, что под этой маской выступает певец Шура.

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И оказались правы! Перед публикой и жюри стоял сорвавший с себя маску певец Шура.

Он признался, что успел устать от костюма, вес которого составляет 25 килограммов.

«Ты вылетаешь в первом круге не из-за таланта, не из-за этих вещей, а потому что ты — уникальный», — поддержал Шуру член жюри проекта Сергей Светлаков.

Шура - Попкорн на на шоу «Маска. Танцы». Фото: кадр программы

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