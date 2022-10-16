«Видимо, в активном поиске»: Яна Рудковская оценила «голое» платье Эмили Ратаковски

На днях знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в социальную сеть видеоотчет, как она сходила на вечеринку к подруге. 31-летняя красавица, которая только в сентябре подала на развод с мужем, нарядилась в абсолютно прозрачный наряд, который представляет собой скорее натянутое на тело сеточку, чем платье.

В этом образе - считай в одном нижнем белье - мама годовалого ребенка «зажигала» на танцполе и позировала перед камерами. Поклонники оставили под ее роликом в социальной сети тысячи восхищенных комментариев.

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