«Видимо, в активном поиске»: Яна Рудковская оценила «голое» платье Эмили Ратаковски

На днях знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в социальную сеть видеоотчет, как она сходила на вечеринку к подруге. 31-летняя красавица, которая только в сентябре подала на развод с мужем, нарядилась в абсолютно прозрачный наряд, который представляет собой скорее натянутое на тело сеточку, чем платье.
В этом образе - считай в одном нижнем белье - мама годовалого ребенка «зажигала» на танцполе и позировала перед камерами. Поклонники оставили под ее роликом в социальной сети тысячи восхищенных комментариев.
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А вот как отреагировала на эти «танцы» российская звезда Яна Рудковская.
«Эмили, видимо, в активном поиске. Иначе как объяснить появление ее в таком платье на вечеринке? Я вообще слабо представляю, кто бы из российских замужних или даже разведенных селебрити осмелился бы на такой образ. Девочки-модели не в счет», - написала она в Telegram.
Напомним, после того, как Ратаковски рассталась со своим мужем минувшим летом, если сразу же начали приписывать роман с Брэдом Питтом. Но в недавнем интервью модель отметила, что она «одна» и наслаждается свободой от отношений, не беспокоясь о том, как ее воспринимают. Оно и видно…