Как статуэтка: Наталья Фриске в черном наряде с эффектом стройности закружилась в вальсе с отцом

Наталья Фриске

Наталья Фриске. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной Жанны Фриске поздравила родителя с праздником.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья всегда с любовью и теплотой относилась к своему отцу. Она довольно часто признается публично в любви к родителю.

Сделала Наталья Фриске это и в День отца. В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлено, как она кружится в ритме вальса вместе с Владимиром Фриске. Все происходит в ресторане, вероятно, во время семейного праздника.

«Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», - поет за кадром музыкант.

Облаченная в черный наряд с эффектом стройности, Наталья Фриске ровно держит спину и красиво двигается в такт музыке вместе с отцом.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Папулечка, хочу поздравить тебя с Днем отца. Ты лучший папа в мире!» - подписала Наталья Фриске кадры.

Наталья Фриске с отцом. Фото: скрин соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  