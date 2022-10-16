Как статуэтка: Наталья Фриске в черном наряде с эффектом стройности закружилась в вальсе с отцом

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья всегда с любовью и теплотой относилась к своему отцу. Она довольно часто признается публично в любви к родителю.
Сделала Наталья Фриске это и в День отца. В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлено, как она кружится в ритме вальса вместе с Владимиром Фриске. Все происходит в ресторане, вероятно, во время семейного праздника.
«Качнется купол неба большой и звездно-снежный,
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», - поет за кадром музыкант.
Облаченная в черный наряд с эффектом стройности, Наталья Фриске ровно держит спину и красиво двигается в такт музыке вместе с отцом.
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«Папулечка, хочу поздравить тебя с Днем отца. Ты лучший папа в мире!» - подписала Наталья Фриске кадры.
Наталья Фриске с отцом. Фото: скрин соцсети