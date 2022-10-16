Как статуэтка: Наталья Фриске в черном наряде с эффектом стройности закружилась в вальсе с отцом

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья всегда с любовью и теплотой относилась к своему отцу. Она довольно часто признается публично в любви к родителю.

Сделала Наталья Фриске это и в День отца. В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлено, как она кружится в ритме вальса вместе с Владимиром Фриске. Все происходит в ресторане, вероятно, во время семейного праздника.