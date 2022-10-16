«Важно не поперхнуться»: Меньшова плюнула вслед сбежавшему из России Смольянинову

Сбежавший из России в Норвегию актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором сравнил россиян и норвежцев. Оно оказалось не в пользу первых.

Высказывания Смольянинова возмутили актрису и телеведущую Юлию Меньшову. В своем блоге она прошлась по Артуру Смольянинову, давая понять, что сомневается в его образованности и интеллекте.