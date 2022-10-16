«Важно не поперхнуться»: Меньшова плюнула вслед сбежавшему из России Смольянинову

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Юлия Меньшова осталась недовольна высказываниями о россиянах Артура Смольянинова.

Сбежавший из России в Норвегию актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором сравнил россиян и норвежцев. Оно оказалось не в пользу первых.

Высказывания Смольянинова возмутили актрису и телеведущую Юлию Меньшову. В своем блоге она прошлась по Артуру Смольянинову, давая понять, что сомневается в его образованности и интеллекте.

«Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и «умением влезать в чужую шкуру», - отметила Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова напомнила, что есть немало артистов, которые читают только сценарии и диалоги со сценами, которые им предстоит сыграть. Такие люди часто пишут с чудовищными ошибками и не способны анализировать происходящее.

Но при этом они тщеславны, амбициозны и обладают подвижной психикой.

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Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press

«Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне «работника умственно-культурного труда» Артура Смольянинова, о глубинном российском народе», - заключила Юлия Меньшова.

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