«Важно не поперхнуться»: Меньшова плюнула вслед сбежавшему из России Смольянинову

Сбежавший из России в Норвегию актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором сравнил россиян и норвежцев. Оно оказалось не в пользу первых.
Высказывания Смольянинова возмутили актрису и телеведущую Юлию Меньшову. В своем блоге она прошлась по Артуру Смольянинову, давая понять, что сомневается в его образованности и интеллекте.
«Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и «умением влезать в чужую шкуру», - отметила Юлия Меньшова.
Юлия Меньшова напомнила, что есть немало артистов, которые читают только сценарии и диалоги со сценами, которые им предстоит сыграть. Такие люди часто пишут с чудовищными ошибками и не способны анализировать происходящее.
Но при этом они тщеславны, амбициозны и обладают подвижной психикой.
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Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press
«Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне «работника умственно-культурного труда» Артура Смольянинова, о глубинном российском народе», - заключила Юлия Меньшова.