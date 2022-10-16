Укрыла голубыми одеялками: Юлия Ефременкова из «Дома-2» запечатлела сыновей-близнецов в кроватках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова 22 сентября впервые стала мамой. На свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы.
Мальчики родились недоношенными, и Юлия Ефременкова все еще находится вместе с ними в клинике. Молодая мама периодически показывает малышей поклонникам, но пока предпочитает скрывать их лица.
В микроблоге Юлия Ефременкова на этот раз поделилась кадром, на котором запечатлела близнецов в кроватках, укрытыми одинаковыми голубыми одеялами.
Юлия Ефременкова рассказала о лайфхаке, который помогает ей утихомирить сыновей.
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Сыновья Юлии Ефременковой. Фото: соцсети
«Сегодня ночью малышей попробовали запеленать, и они между кормлениями практически спокойно спали», - поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, на днях Юлия Ефременкова даже решила отказаться от сыновей-близнецов из-за хронического недосыпа. Беспокойные малыши не давали своей маме спать по ночам, и она отдала их в общую палату. После того, как Юля Ефременкова восстановила силы, она забрала детей в свою палату.