Укрыла голубыми одеялками: Юлия Ефременкова из «Дома-2» запечатлела сыновей-близнецов в кроватках

В микроблоге Юлия Ефременкова на этот раз поделилась кадром, на котором запечатлела близнецов в кроватках, укрытыми одинаковыми голубыми одеялами.

Юлия Ефременкова рассказала о лайфхаке, который помогает ей утихомирить сыновей.

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