«В тихом семейном кругу»: старшие дочери покойной Веры Глаголевой предстали с родным отцом, приехавшим из США

Старшая дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова поделилась в соцсети теплым семейным снимком.
В кадре она предстала в компании младшей сестры Марии и отца, известного актера, 78-летнего Родиона Нахапетова. Он уже много лет живет в США, но периодически приезжает в Москву, где его всегда ждут дочери и внуки.
На этот раз поводом для визита в Россию бывшего мужа Веры Глаголевой Родиона Нахапетова стал день рождения дочери Анны. 14 октября ей исполнилось 44 года.
«В тихом семейном кругу и с главным подарком ко дню рождения, приездом папы. Спасибо всем за добрые слова и пожелания! Хочется летать от ваших слов! Я счастлива. Берегите себя и своих близких. И наслаждайтесь каждым моментом, проведенным вместе!» - прокомментировала Анна Нахапетова кадр с отцом и младшей сестрой.
Анна Нахапетова (на фото крайняя справа) с сестрой Марией и отцом Родионом Нахапетовым. Фото: соцсети
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Напомним, Вера Глаголева умерла в августе 2017 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Актрисе был 61 год.