«В тихом семейном кругу»: старшие дочери покойной Веры Глаголевой предстали с родным отцом, приехавшим из США

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Напомним, Вера Глаголева умерла в августе 2017 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Актрисе был 61 год.