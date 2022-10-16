«Нашла сауну и давай фотографироваться!»: Бузову заподозрили в желании составить конкуренцию Волочковой

Популярный блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отчитала поющую телеведущую Ольгу Бузову за недавнее фото из сауны.
Лена Миро усмотрела в демарше Бузовой попытку составить конкуренцию балерине Волочковой. Но по словам Миро, звезде экрана явно недостает креатива.
«На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша гОленька Бузова. Приехала в Сочи. Нашла сауну. И ка-а-ак давай фотографироваться!» - написала Лена Миро.
Ольга Бузова в сауне. Фото: соцсети
По словам Лены Миро, феномен Ольги Бузовой в том, что она везде не на своем месте. Что бы та ни делала, за что ни бралась, получается не очень.
Блогер дала Ольге Бузовой бесплатный совет, как стать уникальной в своем роде.
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«Вот понравились тебе баня и Волочкова в бане - научись не просто позировать в, как ты считаешь, романтической позе, а сделать на бочке с водой шпагат. Еще лучше - научиться жонглировать при этом пятью вениками. Ну хоть что-то научись делать, чтобы переплюнуть профессионалов своего дела! Но - нет. Захотелось стать королевой сцены - шепчет песни и требует в райдере лимузин. Появилось желание стать главной по баням - сделала неубедительное фото на фоне сруба. И так - во всем», - добавила Лена Миро.