«Нашла сауну и давай фотографироваться!»: Бузову заподозрили в желании составить конкуренцию Волочковой

«Вот понравились тебе баня и Волочкова в бане - научись не просто позировать в, как ты считаешь, романтической позе, а сделать на бочке с водой шпагат. Еще лучше - научиться жонглировать при этом пятью вениками. Ну хоть что-то научись делать, чтобы переплюнуть профессионалов своего дела! Но - нет. Захотелось стать королевой сцены - шепчет песни и требует в райдере лимузин. Появилось желание стать главной по баням - сделала неубедительное фото на фоне сруба. И так - во всем», - добавила Лена Миро.