«Мне его очень не хватает»: приемная дочь Александра Абдулова поделилась редким кадром с ним

В это воскресенье, 16 октября, в России отмечается День отца. Многие знаменитости в своих соцсетях публикуют совместные с папами снимки и посвящают родителям теплые слова.
Актриса и общественный деятель Ксения Алферова почтила память своего ныне покойного отчима Александра Абдулова.
Она разместила фото, на котором запечатлена с артистом, которого считала родным отцом, признавшись, что ей его очень не хватает.
«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он мною всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением, в его глазах я была самой красивой девочкой, девушкой на свете – это, пожалуй, главная задача отца в отношении девочки, просто любить и восхищаться. Это залог всех ее будущих успехов и счастливой семейной жизни. Мне очень его не хватает. Очень!
Позвоните своим папам, если они еще живы, обнимите, если рядом!»
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Ксения Алферова и Александр Абдулов. Фото: личный архив
Напомним, известный актер Александр Абдулов воспитывал дочку своей жены Ирины Алферовой Ксении с двух лет. Родной отец Ксении болгарский дипломат Бойко Гюров не принимал участия в ее жизни много лет.