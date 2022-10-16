«Мне его очень не хватает»: приемная дочь Александра Абдулова поделилась редким кадром с ним

В это воскресенье, 16 октября, в России отмечается День отца. Многие знаменитости в своих соцсетях публикуют совместные с папами снимки и посвящают родителям теплые слова.

Актриса и общественный деятель Ксения Алферова почтила память своего ныне покойного отчима Александра Абдулова.

Она разместила фото, на котором запечатлена с артистом, которого считала родным отцом, признавшись, что ей его очень не хватает.