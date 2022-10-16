Исполнитель хита «Сияй» Ramil’ передал прибыль от выступления маме умершей на его концерте девушки

Музыкант добавил, что в память о своей поклоннице Полине написал новую песню под названием «Ангелом».

«Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя. И я хочу помочь ей в этом. Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках. Помним…Любим…Скорбим… Отныне каждый раз, когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя», — пообещал Рамиль Алимов.

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Напомним, трагедия произошла в одном из клубов Красноярска во время выступления Ramil’. Одной из юных поклонниц исполнителя стало плохо на концерте. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушка скончалась в машине по дороге в больницу. Сообщалось, что она могла надышаться дыма из дым-машины, и это привело к трагедии. Но по уточненным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.