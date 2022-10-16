В Лос-Анджелесе скрутили мужчину, который хотел пробраться в особняк Ким Кардашьян

Имя Ким Кардашьян снова звучит в криминальной хронике. На этот раз некий молодой человек пытался проникнуть в особняк звезды, который расположен в закрытом районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе.
Инцидент произошел утром 15 октября. Незваный гость каким-то образом пробрался на закрытую территорию и направился непосредственного к дому Кардашьян. Но в этот момент охрана района скрутила его за незаконное проникновения на частную собственность. Причем «прохожий» не сдался по-хорошему, а устроил секьюрити потасовку. Так что его привлекли еще и за нанесение побоев.
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Имя и фото вторженца опубликовало издание TMZ. Согласно его источникам, молодой человек хотел пробраться именно в особняк Ким. Причем это уже третий подобный случай за последнее время.
Неясно, была ли телезвезда дома, в то утро. Но днем ее видели спокойно гуляющей по Лос-Анджелесу со своим 6-летним сыном Сейнтом. Фото беззаботной Ким на прогулке опубликовал Daily Mail.