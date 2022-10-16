В виде капли: Виктория Лопырева дала разглядеть свою «ложбинку греха» в аппетитную дырку

Модель Виктория Лопырева побывала на светской встрече, посвященной российским художникам.

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Знаменитая блондинка выбрала для визита притягательный наряд в виде топа-лапши с трендовым вырезом в виде капли.

В этом модном наряде поклонники смогли рассмотреть ее аппетитные формы, а также зону декольте, которые французы называют поэтично «ложбинкой греха».