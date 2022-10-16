Григорий Лепс заявил, что готовится вновь стать отцом

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Global Look Press

Совсем недавно Григорий Лепс стал дедушкой.

Григорий Лепс признался, что от поклонниц у него отбоя нет. «Этого добра достаточно», - красноречиво заявил артист.

После 21-летнего брака с Анной Шаплыковой певец не собирается ставить на себе крест. И даже подумывает о новых наследниках. Сейчас, напомним, у него три дочки, сын и внук от старшей наследницы Инги от первого брака со Светланой Дубинской.

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«Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети…» - многозначительно рассудил Григорий Лепс.

Он не скрывает, что вина в этом лежит на нем, Анна Шаплыкова была верной хранительницей очага. В отношениях с ней он всегда чувствовал, что за ним настоящая стена.

Источник: rr-life.ru.

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