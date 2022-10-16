Григорий Лепс заявил, что готовится вновь стать отцом

«Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети…» - многозначительно рассудил Григорий Лепс.

Он не скрывает, что вина в этом лежит на нем, Анна Шаплыкова была верной хранительницей очага. В отношениях с ней он всегда чувствовал, что за ним настоящая стена.

Источник: rr-life.ru.