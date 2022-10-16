Стали известны два знака зодиака, которых ждет беда в личной жизни: что делать, чтобы этого не случилось

Стрельцы. Совсем скоро представители этого знака зодиака могут почувствовать сильнейшее влияние кого-то из знакомых. Прислушиваться к их советам не стоит, а лучше полагаться на свое внутренне чутье, вполне вероятно, что их ценные рекомендации разобьют вашу личную жизнь.

Любопытно, что одиночки-Стрельцы в скором времени могут, напротив, обрести свою вторую половинку.

Овны могут лишиться любви из-за обиды, которая вдруг нахлынет на него в ближайшие дни. Астрологи советуют сохранять трезвость ума и не идти на поводу чувств, вполне вероятно, что вскоре все происходящее покажется абсолютной глупостью. А вот любимый может не простить сказанного в это время никогда.

Источник: ussurmedia.ru.