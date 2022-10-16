Стали известны два знака зодиака, которых ждет беда в личной жизни: что делать, чтобы этого не случилось

Астрологи назвали два знака зодиака, которые в ближайшие дни могут пережить глубокие сердечные травмы и даже потерять своего партнера, мужа или жену.
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Стрельцы. Совсем скоро представители этого знака зодиака могут почувствовать сильнейшее влияние кого-то из знакомых. Прислушиваться к их советам не стоит, а лучше полагаться на свое внутренне чутье, вполне вероятно, что их ценные рекомендации разобьют вашу личную жизнь.
Любопытно, что одиночки-Стрельцы в скором времени могут, напротив, обрести свою вторую половинку.
Овны могут лишиться любви из-за обиды, которая вдруг нахлынет на него в ближайшие дни. Астрологи советуют сохранять трезвость ума и не идти на поводу чувств, вполне вероятно, что вскоре все происходящее покажется абсолютной глупостью. А вот любимый может не простить сказанного в это время никогда.
Источник: ussurmedia.ru.