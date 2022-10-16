Зачал еще подростком: известный шоумен заявил, что является сыном Моисеева

27 сентября на 69 году жизни умер Борис Моисеев. Заслуженный артист не оставил после себя потомства, хотя слухи о различных детях знаменитости ходили в разное время с различной степенью интенсивности.

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Сейчас, когда речь зашла о наследстве, неожиданно стали всплывать претенденты на богатства музыканта. Не остался в стороне и шоумен Стас Барецкий, известный своими эпатажными выходками и участием во многочисленных телешоу.

«Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК», - рассказал Барецкий.