Зачал еще подростком: известный шоумен заявил, что является сыном Моисеева

27 сентября на 69 году жизни умер Борис Моисеев. Заслуженный артист не оставил после себя потомства, хотя слухи о различных детях знаменитости ходили в разное время с различной степенью интенсивности.
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Сейчас, когда речь зашла о наследстве, неожиданно стали всплывать претенденты на богатства музыканта. Не остался в стороне и шоумен Стас Барецкий, известный своими эпатажными выходками и участием во многочисленных телешоу.
«Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК», - рассказал Барецкий.
Стас Барецкий. Фото: соцсети
Стас Барецкий заявил, что не станет отказываться ни от наследства предполагаемого якобы отца, ни от авторских гонораров от «Голубой Луны».
По его заверениям, настроен он крайне серьезно, вплоть до эксгумации тела.
Источник: mosregtoday.ru.