Засветила «межножное пространство»: Севастьянова потрясла публику трепетными видами тела

Каролина Севастьянова будучи участницей шоу ТНТ «Звезды в Африке» поразила народ своей растяжкой. Она организовала утреннюю зарядку с упражнениями, которые никто не смог повторить.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Сейчас Каролина засветила «межножное пространство» позируя для личного блога в позе воина из йоги. Звезда широко расставила ноги, впечатлив публику в Сети.
«Нереальная», «Как можно быть такой неповторимой?», «Самая красивая на Земле», - хвалят поклонники Севастьянову.