Засветила «межножное пространство»: Севастьянова потрясла публику трепетными видами тела

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети.

Каролине Севастьяновой явно есть, что показать публике.

Каролина Севастьянова будучи участницей шоу ТНТ «Звезды в Африке» поразила народ своей растяжкой. Она организовала утреннюю зарядку с упражнениями, которые никто не смог повторить.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

 

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Сейчас Каролина засветила «межножное пространство» позируя для личного блога в позе воина из йоги. Звезда широко расставила ноги, впечатлив публику в Сети.

«Нереальная», «Как можно быть такой неповторимой?», «Самая красивая на Земле», - хвалят поклонники Севастьянову.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  