Засветила «межножное пространство»: Севастьянова потрясла публику трепетными видами тела

Сейчас Каролина засветила «межножное пространство» позируя для личного блога в позе воина из йоги. Звезда широко расставила ноги, впечатлив публику в Сети.

«Нереальная», «Как можно быть такой неповторимой?», «Самая красивая на Земле», - хвалят поклонники Севастьянову.