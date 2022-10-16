Все плачут – они считают прибыль: Володина назвала 3 знака зодиака, на которых деньги нахлынут

«За пару месяцев можно успеть многое», - заверила Володина.

Лев может в это время получить неожиданную финансовую помощь. Это может быть удачный кредит, заем. Также не исключен нетрудовой доход.

Телец получит хорошие деньги, если сам проявит инициативу. Астролог советует дерзать этому знаку зодиака и просить прибавки к зарплате, в это время не исключено, что вас услышат. Также могут неожиданно помочь друзья.

Близнецы имеют хороший шанс увеличить свой заработок благодаря карьерному росту. Старайтесь, проявляйте себя по максимуму!