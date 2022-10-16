На бок – хоп! Груди – скок! Каролина Севастьянова потеряла «хозяйство» на людях (фото)

Каролина Севастьянова засветила свой аппетитный бюст, завалившись набок в платье с экстремальным декольте.
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Похоже, что звезде нужно быть осторожнее, позируя и двигаясь в таких нарядах, ведь ее формы так и просятся наружу, а когда они чувствуют хоть малейшее движение со стороны своей хозяйки - тут же пытаются выскочить из одежды!
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
Но, каким бы ни был неловким этот момент, публика его оценила - все-таки такую красоту явно не стоит прятать от народа. Личный блог, где разместила горячие кадры Севастьянова, наполнился восторженными комментариями.