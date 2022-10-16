Запрещено полным: Бородина появилась на людях в модном платье, которое делает бедра толстыми

Звезда засветилась на публике, представ в свете в трендовом платье со сборками на бедрах. Такие модели сейчас – фавориты сезона. Однако ранее Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» предупреждала зрительниц, что они визуально сильно расширяют бедра. Поэтому полным женщинам носить их не желательно.

Отвечает современным требованиям моды и рукава-буфы на платье Бородиной. Они акцентируют талию, делая ее зрительно уже, но при этом расширяют плечи.