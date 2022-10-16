«Сегодня несколько раз плакала»: Клава Кока поделилась с подписчиками радостью

Певица Клава Кока перед тем, как отправиться спать в субботу вечером, внезапно разоткровенничалась со своими подписчиками в социальной сети.

«У меня сегодня был тяжелый день. Я сегодня несколько раз даже плакала — от счастья и не только от счастья. Хочу сказать, что жизнь такая контрастная и потому прекрасная. Я очень благодарна этому миру, этой планете, этой вселенной за то, что я способна чувствовать. Это очень круто. Намного сложнее, когда ничего не испытываешь», - сказала певица.

Какие именно сложности заставили ее плакать «не только от счастья», Кока не упомянула.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»