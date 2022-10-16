«Сегодня несколько раз плакала»: Клава Кока поделилась с подписчиками радостью

Певица Клава Кока перед тем, как отправиться спать в субботу вечером, внезапно разоткровенничалась со своими подписчиками в социальной сети.
«У меня сегодня был тяжелый день. Я сегодня несколько раз даже плакала — от счастья и не только от счастья. Хочу сказать, что жизнь такая контрастная и потому прекрасная. Я очень благодарна этому миру, этой планете, этой вселенной за то, что я способна чувствовать. Это очень круто. Намного сложнее, когда ничего не испытываешь», - сказала певица.
Какие именно сложности заставили ее плакать «не только от счастья», Кока не упомянула.
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Артистка также посоветовала всем, кто сейчас испытывает какие-то сильные эмоции, насладиться этим моментом.
«Чувствовать и переживать — значит жить», - написала она.