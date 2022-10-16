Что нужно сделать каждому россиянину до 25 октября, рассказал Глоба: иначе быть беде

«Мы подходим к точке невозврата», - предупредил известный астролог в своем телеграме.

Каждый человек, по заверению Павла Глобы, ощутит на себе влияние звезд на себе, ведь в этот момент будут решаться важные исторические события.

Кроме того, люди будут чувствовать на себе сильную энергию планет, под действием которой они могут вести себя не совсем адекватно, агрессивно и резко реагировать на любые события. Поэтому каждый должен понять это и урегулировать свое поведение, чтобы не наделать бед.

До 25 октября люди должны дать себе четкую установку на обдуманное поведение и после этого вплоть до 8 ноября контролировать свои эмоции.