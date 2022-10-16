Сергей Лазарев «облапал» танцовщицу на съемках своего нового клипа (фото)

Певец Сергей Лазарев в субботу опубликовал видеоклип на свою новую песню «Третий». Премьера оказалась весьма успешной - поклонникам певца понравилась и сама песня, и клип, в котором снялись Сергей и два танцора - парень и девушка.
«Супер крутой трек и клип. Стильный, минималистичный, но так идеально отражающий смысл - любовный треугольник персонажей. Сергей как всегда на высшем уровне!» - пишут фанаты в комментариях.
Сам певец на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию со съемок клипа. На снимке он нежно прикасается к пятой точке танцовщицы.
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Так снимался клип на песню «Третий». Фото: соцсети
Пользователи Интернета, между тем, считают, что девушка в этом клипе была «третьей лишней». Скептики по-прежнему уверены в том, что любитель женщин - это всего лишь роль, которую Сергей играет уже много лет.
Напомним, что даже Ксения Собчак в вышедшем недавно документальном фильме о криптомошенниках намекнула на связь между экс-участником группы «Smash!» и участником шоу «Голос» Алексом Малиновским. Лазарев в ответ сказал, что давно знает Алекса и они «пересекались» на различных мероприятиях.
Зрители шутят, что девушка в клипе была лишней. Фото: соцсети