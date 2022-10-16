Комплексовала, но близкие помогли: дочь Сергея Бодрова рассказала, как принимала свою внешность

Сергей Бодров-младший.

Сергей Бодров-младший. Фото: кадр из фильма «Брат 2»

24-летняя Ольга Бодрова зажглась новой звездой российского кино.

Дочь режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего, трагически погибшего в Кармадонском ущелье, в последнее время очень востребована в отечественном кино.

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Трудно поверить, но 24-летняя Ольга Бодрова долгое время не принимала свою внешность, считая себя недостаточно привлекательной, из-за чего даже боялась идти в актерскую профессию, хотя явно имела к ней талант.

Однако близкие люди и их теплое отношение вернули артистке уверенность в себе.

«Знаете, со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся», - рассудила Ольга Бодрова.

Источник: sobaka.ru.

Ольга Бодрова. Фото: кадр из фильма «Море волнуется раз»

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