Сын Игоря Талькова получил повестку о мобилизации: прятаться не собирается

Сын Игоря Талькова.

Сын Игоря Талькова. Фото: соцсети

Игорь Тальков-младший высказался о своей возможности защищать рубежи страны.

Игорь Тальков-младший получил повестку о мобилизации, которую, впрочем, не вручили лично, а доставили его матери. Об этом он сам рассказал фолловерам в личном блоге.

Игорь Тальков-младший заявил, что не планирует бегать от призыва, но при этом считает, что может послужить своей стране иначе.

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Как заявил Тальков-младший, он никогда не держал в руках оружия, но вполне способен помочь родине, исполняя для ее граждан песни со сцены.

«Да я и не смогу выполнять приказы, не смогу действовать, потому что ничего не знаю. Никогда не имел к этому делу никакого отношения. Недоинформированность лишает меня ответственности в моменте», - прокомментировал он МК.ru.

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