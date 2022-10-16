Сын Игоря Талькова получил повестку о мобилизации: прятаться не собирается

Игорь Тальков-младший получил повестку о мобилизации, которую, впрочем, не вручили лично, а доставили его матери. Об этом он сам рассказал фолловерам в личном блоге.

Игорь Тальков-младший заявил, что не планирует бегать от призыва, но при этом считает, что может послужить своей стране иначе.

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