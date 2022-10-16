«Пусть приходят ко мне!»: сын Талькова – о мобилизации и своей готовности служить родине

«В военкомате я не был. Если им надо, пусть приходят ко мне. Я в бюрократии не разбираюсь. Но свою позицию четко выразил», - сказал Тальков МК.ru.

По его словам, он не умеет выполнять приказы, а еще плохо информирован в общественно-политических делах, поэтому несколько бесполезен на рубежах своей страны. Кроме того, он никогда не служил, а в руках держал только гитару.