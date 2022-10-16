Киркоров раскрыл истоки ненависти Кормухиной к себе: «Она в меня влюбилась»

«Она неравнодушна ко мне с 88 года, с первого дня нашей встречи. Не могла пройти мимо, чтобы гадость какую-нибудь не сказать или не ударить меня. А я такой маленький… Это она сейчас святая, а тогда вела себя по-другому», - цитирует короля российской эстрады «СтарХит».

По словам певца, тогда ему было всего 18 лет, он ощущал себя маменькиным сынком, и ему было крайне сложно отвечать на нападки артистки. «Может она тогда в меня влюбилась и это со злости, что на меня другая певица положила глаз?» - рассудил Киркоров.