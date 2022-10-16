«Был женат, ухаживал. Я не знала, как себя вести»: Моряк – как закрутила роман с Андреасяном

В настоящее время пара ожидает совместного ребенка. Артистка не скрыла, что прекрасно знала о несвободном статусе своего избранника.

«Сарик на момент нашего знакомства был женат, а для меня подобные отношения — табу. Собственно, я это ему и озвучила. Я не знала, как мне себя вести. Я видела, что он проявляет ко мне симпатию, но не могла ответить, потому что знала о его положении», — рассказала Лиза Моряк.

Актриса заметила, что не хотела быть проходным вариантом в жизни режиссера, кроме того, прекрасно осознавала, что им предстоит еще вместе работать, поэтому старалась чувства не проявлять. Однако Сарик Андреасян сам принял решение разойтись с женой.

«Клянусь, я Андреасяна и пальцем не тронула до того момента, как он оформил развод», — цитирует артистку портал WomanHit.