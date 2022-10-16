Анна Грачевская решила увезти дочь основателя «Ералаша» в Китай: «Советовали. Прислушалась»

Дочь от режиссера Василису она решила увезти в Китай. Причину она назвала вполне мирную – чтобы подтянуть знания наследницы в китайском языке.

«Мы решили изучать китайский три года назад, нам порекомендовали в школе, сказали, что за китайским языком будущее, и, помимо английского, ребенок должен его знать. Я прислушалась. Теперь планируем поехать в Китай. Надо будет практиковать язык», — поведала Анна МК.ru.

Оказалось, что 10-летняя Василиса Грачевская сильна не только в китайском, но и отлично знает английский, изучает иврит (наполовину еврейка), отлично проявляет себя в математике.