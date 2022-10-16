Сколько стоит квартира Пугачевой на Тверской, от которой она отказалась в пользу Орбакайте: напичкана антиквариатом

Свою знаменитую квартиру на Тверской в Москве она отписала старшей дочке Кристине Орбакайте, сообщает КП, в ней певица жила на взлете своей карьеры.

Стоит легендарное жилище Пугачевой не менее 80 миллионов рублей. И это только при условии, что передаст его знаменитость наследнице без содержимого. А вот если вместе с интерьером, то Кристина Орбакайте получит наследство в разы больше, поскольку квадратные метры просто напичканы антиквариатом.

Это старинные картины, которые Пугачевой покупал еще покойный муж - режиссер Александр Стефанович. А также роскошный камин, украшенный немецкой резьбой XVIII века.