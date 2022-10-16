«Какая мать, такая и дочь»: Тата Карапетян показала подросшую дочку от Игоря Булатова

Молодая бизнес-леди Татевик Карапетян, семья которой дружит со многими звездами отечественного шоубизнеса, редко показывает в соцсетях фотографии своих детей - Самвела и Амелии. Эта суббота стала исключением из правил и на странице девушки появились сразу несколько снимков дочки.
«Какая мать, такая и дочь», - написала Татевик под фото, на котором они с малышкой запечатлены вместе.
И с этим нельзя не согласиться - Амелия растет удивительно красивой девочкой и она очень похожа на свою маму.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Амелии уже четыре года. Фото: соцсети
Напомним, отцом Амелии и Самвела является бывший супруг Татевик Игорь Булатов, изменивший ей с моделью Викторией Лопыревой. Поступок Булатова и Лопыревой осудили многие российские артисты, такие как Андрей Малахов и Николай Басков.
После развода с Карапетян Игорь перебрался вместе с Викторией в США, где у них родился сын Марк Лионель. Вскоре Булатов был назначен зампредом правительства республики Коми, но в начале 2022 года его уволили. Чем он занимается в настоящее время - модель не рассказывает.