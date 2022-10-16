«Какая мать, такая и дочь»: Тата Карапетян показала подросшую дочку от Игоря Булатова

Молодая бизнес-леди Татевик Карапетян, семья которой дружит со многими звездами отечественного шоубизнеса, редко показывает в соцсетях фотографии своих детей - Самвела и Амелии. Эта суббота стала исключением из правил и на странице девушки появились сразу несколько снимков дочки.

«Какая мать, такая и дочь», - написала Татевик под фото, на котором они с малышкой запечатлены вместе.

И с этим нельзя не согласиться - Амелия растет удивительно красивой девочкой и она очень похожа на свою маму.

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