«Это была мечта»: Ирина Шейк примерила на себя пластиковое платье от французского дизайнера

Российская модель Ирина Шейк опубликовала в соцсети снимок, на котором она запечатлена в платье из толстого черного пластика. Наряд, который далекий от современной моды человек может принять за пакет для мусора с прорезями для рук и головы, создан французским дизайнером-минималистом Сюзанн Коллер.

«Это всегда было в моем списке желаний — поработать вместе c исключительной Сюзанн Коллер, и это наконец-то случилось. Спасибо тебе, Сюзанн», - написала Шейк под фото.

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