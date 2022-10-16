«Каков отец, таков и сын»: Лопыреву восхитил дуэт Сосо и Левана Павлиашвили

Модель Виктория Лопырева вместе со своими подругами в эту субботу устроила себе насыщенный культурными мероприятиями вечер. Сперва она побывала на спектакле «Каренина» в Barvikha Concert Hall, а затем отправилась в ресторан, где выступали Сосо Павлиашвили и его 35-летний сын Леван.

Павлиашвили-младший очень похож на отца как внешне, так и голосом - талант в их семье явно передается с генами. В этот вечер Сосо и Леван исполнили много песен, как веселых, так и грустных, например, «Помолимся за родителей». Слушая эту песню многие в зале не могли сдержать слез.

Викторию восхитил дуэт Павлиашвили.

«Каков отец, таков и сын», - написала она в социальной сети.

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