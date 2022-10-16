Павел Прилучный и Стивен Сигал засветились на дне рождения жены российского бойца без правил Яндиева

Российский боец без правил Адам Яндиев в субботу вечером устроил сюрприз для своей любимой супруги - красавицы Аиши (Луизы) Яндиевой. Он организовал в честь ее дня рождения шикарный праздник в одном из московских ресторанов. Поздравить Аишу приехали друзья семьи, в том числе спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
На празднике, в частности, присутствовали актер Павел Прилучный со своей молодой женой Зепюр Брутян, актриса Екатерина Гусева, актер и мастер боевых искусств Владислав Демин, дзюдоист и победитель шоу «Танцы со звёздами» сезона 2010 Алексей Леденев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов, музыкант Андрей Алексин.
И даже голливудский актер Стивен Сигал, который в этом месяце поздравлял с днем рождения Владимира Путина, прилетел в нашу страну, чтобы выразить уважение своему хорошему другу Адаму и его любимой женщине.
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Прилучный, обращаясь к имениннице, признался в том, что восхищается их семьей, тем, как они воспитывают своих детей и какой хороший пример им подают.
Екатерина Гусева тоже вышла к микрофону, чтобы поздравить свою подругу.
«Говорят, что этот мир спасет красота. Я уверена, что этот мир спасет любовь. Ты для меня олицетворение любви. Ты женщина, ты жена, ты мать. В тебе столько добра, красоты и любви, и мы все согреты ею. Я желаю счастья и я тебя очень люблю», - сказала актриса.
Сама Аиша Яндиева, главная героиня праздника, поблагодарила всех гостей за поздравления и за то, что пришли разделить с их семьей этот вечер.
«Но в первую очередь хочу поблагодарить своего драгоценного супруга. Я благодарна Богу. Это такая редкость, когда Господь любит тебя через создание свое, наверное самое лучшее на Земле. Я благодарна ему», - призналась она.