Павел Прилучный и Стивен Сигал засветились на дне рождения жены российского бойца без правил Яндиева

Российский боец без правил Адам Яндиев в субботу вечером устроил сюрприз для своей любимой супруги - красавицы Аиши (Луизы) Яндиевой. Он организовал в честь ее дня рождения шикарный праздник в одном из московских ресторанов. Поздравить Аишу приехали друзья семьи, в том числе спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

На празднике, в частности, присутствовали актер Павел Прилучный со своей молодой женой Зепюр Брутян, актриса Екатерина Гусева, актер и мастер боевых искусств Владислав Демин, дзюдоист и победитель шоу «Танцы со звёздами» сезона 2010 Алексей Леденев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов, музыкант Андрей Алексин.

И даже голливудский актер Стивен Сигал, который в этом месяце поздравлял с днем рождения Владимира Путина, прилетел в нашу страну, чтобы выразить уважение своему хорошему другу Адаму и его любимой женщине.

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