«В бане было много мужчин?»: Бузова в кожаных штанах рассмешила поклонников косолапой походкой

Певица, телеведущая, а теперь еще и театральная актриса Ольга Бузова сыграет в спектакле на сцене круизного лайнера, который идет из Сочи в Турцию. В субботу вечером она взошла на борт судна с загранпаспортом в руках.

Как водится, перед этим она вдоволь нафотографировалась на фоне лайнера с букетом цветов и сняла видео для соцсети.

«В субботу главное — поставить себе цель. Поставил и стоит», - сообщает голос, наложенный на видео.

Ольга в этом ролике одета в кожаные штаны, черные ботинки и футболку. В таком виде она идет в сторону лайнера, но при этом почему-то жутко косолапит. Подписчики в комментариях тут же начали задаваться вопросом, зачем она это делает? Кто-то предположил, что именно для этого: собрать как можно больше комментариев о кривых ногах и странной походке.