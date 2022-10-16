«Колюня, с днем рождения!»: Рудковская поздравила Баскова, опубликовав милое видео

На певца Николая Баскова на протяжении всего дня сыпались поздравления от коллег, друзей и поклонников его таланта. Одной из последних, кто поздравил артиста с 46-летием, стала музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Яна опубликовала видео, на котором она и Николай танцуют под песню «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники». А припев они еще и поют вместе, ведь слова этой песни знают все.

«Колюня, с днем рождения», - написала Рудковская под видео.

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