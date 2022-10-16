Татьяна Навка в белом платье с бретельками-цепочками предстала в обнимку с Николаем Басковым

Татьяна Навка давно прославилась на всю страну. Она является выдающейся фигуристкой и смогла завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Теперь Татьяна создает сказочные ледовые шоу. Она также растит дочку Надежду. Но порой спортсменка успевает посещать светские рауты и праздники друзей.
Примечательно, что Навка на днях поздравила с днем рождения подругу певицу Жасмин. А 15 октября исполнилось 46 лет Николаю Баскову. Она также поспешила поздравить артиста с этим событием, Фигуристка опубликовала фото с одной из вечеринок, где они были вместе.
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В кадре басков обнимал за талию фигуристку. Они были запечатлены в танце. Навка предстала в белом силуэтном платье с бретельками-цепями золотого цвета.
«Поздравить под занавес дня, чтобы больше запомнилось? Это я могу)! Мой добрый друг, Николай, с днем рождения! И кто поверит, что этому обаятельному, жизнерадостному и невероятному артисту исполнилось 46 лет?!
Народная любовь, которая выражается в аншлагах на концертах, море цветов и поздравлений сегодня - это безусловный показатель твоего профессионального успеха и востребованности у зрителя Бесконечного вдохновения, чистого голоса, крепкого здоровья, счастья и энергии на долгие годы! И еще не один хит в твою большую коллекцию», – написала звезда.
Татьяна Навка и Николай Басков. Фото: соцсети фигуристки