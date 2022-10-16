Татьяна Навка в белом платье с бретельками-цепочками предстала в обнимку с Николаем Басковым

Примечательно, что Навка на днях поздравила с днем рождения подругу певицу Жасмин. А 15 октября исполнилось 46 лет Николаю Баскову. Она также поспешила поздравить артиста с этим событием, Фигуристка опубликовала фото с одной из вечеринок, где они были вместе.

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