Артистка растет: Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку, уплетающую арбуз на кухне

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она большую часть жизни ведет концерты и передачи. Каждый раз блондинка демонстрирует новые образы. В 51 год она не перестает следить за фигурой. Многие поклонники восхищаются тем, как звезда выглядит. К слову, она успевает не только ездить на съемки, но и растить дочку Марию.
И недавно Кудрявцева не только вела передач, но и ездила на съемки шоу, где сидит в кресле члена жюри. В это время делами занимался ее молодой муж Игорь Макаров. Не так давно ходили слухи, что супруги находятся на грани развода. Но телеведущая опровергла домыслы общественности.
А 15 октября Лера поделилась редким домашним кадром. Она запечатлела маленькую дочку, которую подловила на кухне. Мария с аппетитом ела нарезанные кусочки арбуза. Она даже не могла оторваться от своего ужина.
«Давай папе расскажем? Он вообще не слышал шуточку», – сказала ей Кудрявцева.
«Поем, тогда», – уверенно заявила ей наследница.
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Поклонники восхитились наследницей телеведущей. Многие посчитали, что она растет артисткой. «Какой сладкий ребенок», «Она чудесная», «Как она аппетитно хрустит», «Это шикарно», «Девочка просто очаровательная», «Так интересно за ней смотреть, артистка будет», «Это маленький огонек», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды