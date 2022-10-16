Артистка растет: Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку, уплетающую арбуз на кухне

А 15 октября Лера поделилась редким домашним кадром. Она запечатлела маленькую дочку, которую подловила на кухне. Мария с аппетитом ела нарезанные кусочки арбуза. Она даже не могла оторваться от своего ужина.

«Давай папе расскажем? Он вообще не слышал шуточку», – сказала ей Кудрявцева. «Поем, тогда», – уверенно заявила ей наследница.

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