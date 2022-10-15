«Пополнение в семье»: Пелагея впервые показала своего «пацана»

На этот раз Пелагея выложила снимки, показав нового члена семьи. На кадрах она позировала с собачкой породы мальтипу. Певица в пижаме обнимала кудрявого щенка.

«У Поли с Тасей пополнение в семье. Пацана зовут Войс», – гласит подпись к фото.

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