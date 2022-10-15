«Пополнение в семье»: Пелагея впервые показала своего «пацана»

Пелагея является известной исполнительницей. Она уже давно знакома публике, так как не только дает концерты со своей группой, но и не раз была наставницей в шоу «Голос. Дети». Артистка не скрывает, что является одной из самых известных народных исполнительниц. Уже поет и ее маленькая дочка Таисия, которую звезда родила от хоккеиста Ивана Телегина.
Посл развода Пелагея редко говорит о личной жизни. Она умело совмещает карьеру и материнство. Певица часто возит дочку на море. Она также не дает ей скучать, когда уезжает на гастроли. Но теперь артистка приготовила особенный подарок.
На этот раз Пелагея выложила снимки, показав нового члена семьи. На кадрах она позировала с собачкой породы мальтипу. Певица в пижаме обнимала кудрявого щенка.
«У Поли с Тасей пополнение в семье. Пацана зовут Войс», – гласит подпись к фото.
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Пелагея с собакой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились четвероногим другом Пелагеи. Многие не только ее поздравили, но и осыпали щенка комплиментами. «Это тот единственный случай когда счастье можно купить», «Такой милаш! Полю и Тасю с пополнением», «Какое чудо», «Он невероятно красивый», «Ох, это пацан! Бесподобный малый», — стали писать подписчики.