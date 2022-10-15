Букингемский дворец лишит супругу Карла III важного «нюанса» в королевском титуле

Теперь стал известен еще один нюанс. Букингемский дворец хочет «незаметно убрать» слово «консорт» из титула супруги короля Камиллы до их коронации в 2023 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.

Отмечается, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили «упрощенный» титул, в частности, королева Елизавета, королева Мария, королева Александра. Исключение было сделано для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта «в знак уважения к общественному мнению».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам источника, окружение Карла III и его супруги уже «спокойны» насчет ее титула, поскольку общество и пресса «игнорируют» ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже распространенный в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года, пишет издание.

Напомним, что ранее король был в браке с принцессой Дианой. Их отношения разладились, так как он не смог утаить свою связь с Камиллой. В 1996 году ни развелись, а в следующем году Диана погибла. В новый брак он вступил в 2005 году.