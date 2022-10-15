Букингемский дворец лишит супругу Карла III важного «нюанса» в королевском титуле

В этом году Великобритания пережила невосполнимую утрату. Умерла королева Елизавета II. На панихиду приехали главы нескольких государств, включая Джо Байдена. Лишь недавно завершился траур. теперь трон занял сын Ее Величества принц Чарльз, который взял имя Карл III. А его жена Камилла получила титул королевы-консорта.
Великобританию ожидает торжественная коронация, которая положит начало новой эры правления Карла III. Мероприятие назначено на 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Теперь остается под вопросом, приедет ли на мероприятие принц Гарри, так как в этот день у его сына Арчи будет праздник – день рождения.
Теперь стал известен еще один нюанс. Букингемский дворец хочет «незаметно убрать» слово «консорт» из титула супруги короля Камиллы до их коронации в 2023 году, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.
Отмечается, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили «упрощенный» титул, в частности, королева Елизавета, королева Мария, королева Александра. Исключение было сделано для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта «в знак уважения к общественному мнению».
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По словам источника, окружение Карла III и его супруги уже «спокойны» насчет ее титула, поскольку общество и пресса «игнорируют» ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже распространенный в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года, пишет издание.
Напомним, что ранее король был в браке с принцессой Дианой. Их отношения разладились, так как он не смог утаить свою связь с Камиллой. В 1996 году ни развелись, а в следующем году Диана погибла. В новый брак он вступил в 2005 году.