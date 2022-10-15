«Носите в дождь белый цвет»: 51-летняя Нетребко в остромодном клетчатом пальто и брюках предстала в Вене

А вот 15 октября Нетребко поделилась кадрами с прогулки. Она насладилась дождливой погодой в Вене. На променад певица вышла в белых брюках и длинном клетчатом пальто с синими элементами. Лук дополнили шляпа и сумка под питона. Оперная дива с зонтиком щеголяла в центре города.

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