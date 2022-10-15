«Носите в дождь белый цвет»: 51-летняя Нетребко в остромодном клетчатом пальто и брюках предстала в Вене

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и успела прославиться на всю страну. Примечательно, артистка живет в Вене и еще год назад она едва находила свободную минуту. Однако в этом году ее гастроли были менее насыщенными, так как многие театры перестали с ней работать.
Недавно Анна посетила Израиль, где дала концерт. А вот потом она смогла несколько дней провести в Неаполе, где щегольнула в платьях. Однако неожиданно артистку заподозрили в беременности. Но пока она не комментирует слухи.
А вот 15 октября Нетребко поделилась кадрами с прогулки. Она насладилась дождливой погодой в Вене. На променад певица вышла в белых брюках и длинном клетчатом пальто с синими элементами. Лук дополнили шляпа и сумка под питона. Оперная дива с зонтиком щеголяла в центре города.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Носите в дождь белый цвет, не боясь его запачкать», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Нетребко смогла сразить фанатов. «Идет дождь, но вам он не помешал прогуляться и выглядеть перфекто», «Королева, как всегда», «Стильная», «Как классно вы подбираете цвета!», «Очень стильный образ!», «Всегда шикарная, непредсказуемая и стильная», — написали подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды