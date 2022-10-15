Полина Гагарина в романтичном платье с принтом «мильфлер» устроила сыну сюрприз на 15-летие

Звезда украсила всю гостиную в своем новом особняке воздушными шариками. В руках она держала торт со свечками. Андрея восхитился таким вниманием. Он загадал желание и обнял маму.

«Моему чуду 15 лет! Сынок, будь всегда здоров и мечтай смело! У тебя все получится и получается! Горжусь невероятно! Люблю всем сердцем», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

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