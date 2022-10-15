Полина Гагарина в романтичном платье с принтом «мильфлер» устроила сыну сюрприз на 15-летие

Полина Гагарина является популярной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Артистка состоит в разводе с Дмитрием Исхаковым. Она теперь не говорит о личной жизни. Однако певица старается всегда уделять внимание своим детям. У нее есть сын Андрея от первого мужа и дочка Мия от второго избранника.
В последнее время Гагарина погружена в работу. Она записала трек с Димой Биланом, а также экспериментировала с имиджем. А теперь артистка начала утро с сюрприза, который подготовила для старшего наследника. Она решила поздравить его с 15-летием. Полина облачилась в черное романтичное платье с принтом «мильфлер».
Звезда украсила всю гостиную в своем новом особняке воздушными шариками. В руках она держала торт со свечками. Андрея восхитился таким вниманием. Он загадал желание и обнял маму.
«Моему чуду 15 лет! Сынок, будь всегда здоров и мечтай смело! У тебя все получится и получается! Горжусь невероятно! Люблю всем сердцем», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).
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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Полина молодо выглядит. «Это магия! Сыну 15, а маме 18», «Родиться в День матери — это особое значение», «Какая вы замечательная мама», «Это просто идеально», «Взрослый такой сынок», «Чудесные», — стали писать пользователи Сети.
Полина Гагарина поздравила сына. Фото: соцсети звезды