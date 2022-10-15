Снова в неприглядном виде: Регина Тодоренко с крохой-сыном на плече появилась в гримерке

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Многие зрители ее знают благодаря проекту «Орел и решка». Другие наблюдали за ней в шоу «Маска», где она была членом жюри. Примечательно, что в этом году звезда снова стала мамой. У нее родился второй сын Мир.
Примечательно, что недавно Регина с мужем Владом Топаловым отметила важную дату – малышу исполнилось три месяца. Телеведущая уже вернулась к работе. Она регулярно ездит на съемки и даже читает лекции. Детей артистка старается брать с собой.
Накануне Тодоренко читала лекции для студентов. Она делится с ними своим опытом. А в перерыве телеведущая успевала повторять материал и нянчить младшего сына. Она закинула на плечо малыша, а сама читала текст. При этом Регина была без макияжа. Казалось, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать от усталости.
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У нее был неприглядный вид, по мнению фанатов. Майка задралась, брюки натянуты до талии. У Тодоренко растрепались волосы. Но в таком виде она потом и вышла к студентам.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды