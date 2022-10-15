Снова в неприглядном виде: Регина Тодоренко с крохой-сыном на плече появилась в гримерке

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Телеведущая с собой на читку лекция взяла трехмесячного ребенка. Она поделилась кадром, на котором предстала без макияжа.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении. Многие зрители ее знают благодаря проекту «Орел и решка». Другие наблюдали за ней в шоу «Маска», где она была членом жюри. Примечательно, что в этом году звезда снова стала мамой. У нее родился второй сын Мир.

Примечательно, что недавно Регина с мужем Владом Топаловым отметила важную дату – малышу исполнилось три месяца. Телеведущая уже вернулась к работе. Она регулярно ездит на съемки и даже читает лекции. Детей артистка старается брать с собой.

Накануне Тодоренко читала лекции для студентов. Она делится с ними своим опытом. А в перерыве телеведущая успевала повторять материал и нянчить младшего сына. Она закинула на плечо малыша, а сама читала текст. При этом Регина была без макияжа. Казалось, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать от усталости.

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У нее был неприглядный вид, по мнению фанатов. Майка задралась, брюки натянуты до талии. У Тодоренко растрепались волосы. Но в таком виде она потом и вышла к студентам.

Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды

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