Снова в неприглядном виде: Регина Тодоренко с крохой-сыном на плече появилась в гримерке

Накануне Тодоренко читала лекции для студентов. Она делится с ними своим опытом. А в перерыве телеведущая успевала повторять материал и нянчить младшего сына. Она закинула на плечо малыша, а сама читала текст. При этом Регина была без макияжа. Казалось, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать от усталости.

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У нее был неприглядный вид, по мнению фанатов. Майка задралась, брюки натянуты до талии. У Тодоренко растрепались волосы. Но в таком виде она потом и вышла к студентам.