Лорак лишилась бизнеса в России и собралась в Европу

Последние несколько месяцев Ани Лорак почти не выходила на связь. Певица никак не комментировала ситуацию в мире, из-за чего навлекла на себя гнев поклонников.
Сейчас звезда готовится вернуться к концертной деятельности. Правда, не в России, а в Европе. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте, на конец октября-начало ноября у Ани запланированы гастроли по Германии.
Выступлений в России у артистки пока не предвидится.
Помимо концертов в РФ Лорак лишилась бизнеса. По информации сайта KP.RU, компания ООО "Ани Лорак Продакшн" окончательно закрыта. 11 октября налоговая служба ликвидировала детище звезды.
Напомним, фирма Лорак занималась организацией концертов. Компания весьма успешно работала с 2015 года и приносила неплохой доход. В лучшие времена ее прибыль составляла до 40 миллионов рублей в год.