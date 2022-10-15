Лорак лишилась бизнеса в России и собралась в Европу

Последние несколько месяцев Ани Лорак почти не выходила на связь. Певица никак не комментировала ситуацию в мире, из-за чего навлекла на себя гнев поклонников.

Сейчас звезда готовится вернуться к концертной деятельности. Правда, не в России, а в Европе. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте, на конец октября-начало ноября у Ани запланированы гастроли по Германии.

Выступлений в России у артистки пока не предвидится.