Затворница: как живет вдова Владислава Галкина

Вдова актера Владислава Галкина Дарья Михайлова ведет затворнический образ жизни. У 57-летней женщины на безымянном пальце красуется массивное серебряное кольцо, но о своей личной жизни она не распространяется.

«Я не буду ничего говорить на эту тему!» - отрезала женщина.

Известно только, что у Михайловой есть семилетний внук от дочери Василисы, рожденной в первом браке.

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Со дня смерти Галкина прошло уже 12 лет, но для Михайловой это до сих пор больная тема. Она сразу меняет тему разговора, как журналисты произносят имя ее бывшего мужа.

Сейчас Михайлова снимается в кино и преподает в институте актерское мастерство.