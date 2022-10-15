«Будто резиновая»: Волочкова поразила публику вертикальным шпагатом

Анастасия Волочкова не раз отмечала, что потрясающая растяжка досталась ей огромным трудом. Балерина гордится тем, чего добилась, и не упускает случая напомнить об этом поклонникам.

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В новом ролике 46-летняя звезда доказала, что до сих пор может дать фору юным артисткам. Она продемонстрировала вертикальный шпагат в соцсети.