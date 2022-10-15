Как выглядит Диана Гурцкая без очков в кожаном пиджаке и с цепями

Диана Гурцкая. Фото: Global Look Press

Диана Гурцкая. Фото: Global Look Press

Певица примерила на себя образ роковой женщины.

Самая скромная певица российской эстрады Диана Гурцкая впервые сфотографировалась без очков в образе роковой женщины. 44-летняя артистка примерила на себя кожаный брючный костюм с открытой спиной и цепи.

Образ подчеркнула прическа помпадур и броский макияж. Знаменитые подруги не признали артистку.

«Она мне прислала фото, я была в шоке!» - рассказала Анита Цой.

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Певица призналась, что Гурцкой надо обязательно дальше двигаться в этом направлении. Ей очень идет образ сексуальной красотки.

Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

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