Как выглядит Диана Гурцкая без очков в кожаном пиджаке и с цепями

Самая скромная певица российской эстрады Диана Гурцкая впервые сфотографировалась без очков в образе роковой женщины. 44-летняя артистка примерила на себя кожаный брючный костюм с открытой спиной и цепи.
Образ подчеркнула прическа помпадур и броский макияж. Знаменитые подруги не признали артистку.
«Она мне прислала фото, я была в шоке!» - рассказала Анита Цой.
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Певица призналась, что Гурцкой надо обязательно дальше двигаться в этом направлении. Ей очень идет образ сексуальной красотки.
Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»