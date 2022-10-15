Дочери Началовой запрещают ходить на свидания с мальчиками

15-летняя Вера Алдонина, она же дочь Юлии Началовой, впервые выступила на сцене Государственного Кремлевского дворца. Девочка участвовала в фестивале «Большая сцена».

А у зрителей слезы наворачиваются на глазах, ведь Вера как две капли воды похожа на маму - и внешностью, и голосом. Девочка сейчас учится в 10-м классе. Практически все свободное время у нее занимает учеба.

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Появилась информация, что бабушка Веры Таисия Николаевна запрещает девочке ходить на свидания с мальчиками.