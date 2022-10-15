«Рукой срам прикрыла»: Калашникову отчитали за видео в «развратном» боди

Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Певица примерила весьма провокационный наряд.

Анна Калашникова гордится своей стройной фигурой и любит подчеркивать ее откровенными нарядами. Для новой съемки певица примерила соблазнительное боди из нюдовой прозрачной сетки с черными вставками. 

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Артистка дополнила образ перчатками, сверкающими босоножками и прической из высокого хвоста.

«Если на вас нападают без видимой причины — скорее всего, вы добрый и достойный человек. На добрых нападать безопасно. Вот и злятся при виде нас. Подлые и неожиданные нападки — признак того, что мы хорошо справляемся со своей задачей: быть добрыми», — написала Анна.

Многих фолловеров смутил провокационный наряд звезды.

«Написала, как будто знаешь, что за такое боди тебе влетит. Слишком откровенное, почти как голая»; «Совсем никакого стыда нет. Хорошо хоть, что рукой срам прикрыла»; «Слишком развратный образ», — высказались они.

Анна Калашникова. Фото: соцсети

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